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Несуществующие онлайн-кредиты: СБУ раскрыла масштабную схему в Киеве (фото)

24 июня 2021 16:43

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На людей оформляли вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали возврата

СБУ изъяла денежные средства у коллекторов. Фото: пресс-служба СБУ

СБУ изъяла денежные средства у коллекторов. Фото: пресс-служба СБУ

В Киеве СБУ разоблачила масштабный механизм вымогательства денег с граждан за незаконное оформление онлайн-кредитов. От деятельности псевдоколлекторов пострадало более 60 тыс. человек.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Схему организовали владельцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Используя базы данных своих клиентов, они оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возвращения. Размер "годовых" составил более 1500%.

"В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали потерпевшим насилием и физической расправой", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СБУ
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Фото: пресс-служба СБУ

Организаторы сделки привлекли более 50 так называемых "телефонных коллекторов", которые звонили "должникам" и психологически давили на них.

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Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрениях и избрание мер пресечения.

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Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила двух дельцов, которые помогали майнить, а после воровали криптовалюту у своих клиентов.

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