Неудачно сократил дорогу: в Бортничах авто застряло на лестнице крытого перехода (фото, видео)

Водитель Hyundai хотел сократить путь – не заметил лестницы, поехал по ней и застрял

В Киевской области произошло ЧП – водитель иномарки застрял на лестнице во время движения. Скорее всего, водитель хотел сократить путь, а может просто не заметил ступеньки в крытом переходе между домами.

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Соответствующее видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

Необычное происшествие произошло в Бортничах. Водитель Hyundai не заметил лестницы, поехал по ней и застрял.

Видео: Киев Оперативный/Telegram

"К счастью, никто не пострадал", – пишут в сообщении.

На видео видно, что за несколько секунд до ДТП там прошли пешеходы.

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Как только он вьехал на ступеньки – сразу "повис" на них. Как водитель выбрался из ситуации – пока неизвестно.

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