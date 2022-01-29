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Незаконная застройка? В Киеве снова оградили участок и вырезают деревья – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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29 января, 18:17
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В столице заметили, как неизвестные оградили участок с деревьями в Голосеевском районе и начали их рубить
В Киеве начали очередную застройку
В Киеве начали очередную застройку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве начали еще одно незаконное строительство. В Голосеевском районе на улице Жуковского, 5, рабочие оградили участок забором и вырезают деревья.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев без цензуры".

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В Сети уточнили, что паспорта объекта, чтобы проводить там работы, нет.

"В этот раз на Жуковского, 5. Забор установили, деревья вырезают, паспорта объекта нет. Классика", – написали в публикации.

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Почему заместителю Кличко вручили подозрение из-за земли?

26 января представители столичной прокуратуры вручили подозрение первому замглавы КГГА Николаю Поворознику: чиновники не позволили застроить участок земли на Сырце под жилищный комплекс для СНБО, а разбили на этом участке сквер, как и просили жители микрорайона.

Землю на Сырце раньше выделили для СНБО под строительство жилого комплекса. Но в течение 10 лет никто этой землей не воспользовался. Территория превратилась в стихийную свалку мусора. Поэтому в 2019 году земельный участок вернули в управление города и обустроили сквер.

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