Ничего не ела целый день: в Киеве забрали 6-летнего ребенка у горе-матери (фото)

В Киеве на Подоле полицейские забрали 6-летнюю девочку у горе-матери.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

На улице Осиповского о жестоком обращении с ребенком сообщили соседи – на четвертом этаже были слышны крики ребенка.

Правоохранители попытались пообщаться с матерью, но женщина в категорической форме отказалась открывать дверь. Кроме этого, в квартире были настежь открыты все окна, что создавало угрозу для жизни и здоровья ребенка.

"Когда мы зашли внутрь и пообщались с девочкой, то выяснили, что она уже несколько дней не посещала школу и в течение дня ничего не ела. На место вызвали врачей, которые осмотрели малолетнюю и в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу. Дальнейшую судьбу ребенка решат социальные службы", – добавил старший инспектор сектора ювенальной превенции Подольского управления полиции Евгения Пастухова.

Реклама

32-летнюю местную жительницу госпитализировали в медучреждение для оказания помощи в условиях стационара.

Реклама

Сейчас проводится проверка, по результатам которой примут решение.

Ранее мы сообщали, что в Днепре ранее адекватная женщина превратила дом в свалку, а семерых детей кормит объедками.

Также напомним, в Киеве из пьющей семьи забрали двухлетнего ребенка.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама