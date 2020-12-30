Ничего святого. Вандалы поглумились над памятником героям АТО в Киеве (фото)

Вандалы облили краской памятник героям АТО, расположенный в парковой зоне на проспекте Победы, недалеко от станции метро "Берестейская". В полиции Киева корреспонденту "Сегодня" сообщили, что заявлений по поводу порчи памятника не поступало – ни от обычных граждан, ни от коммунальных служб.
"Пока заявлений о порче памятника у нас нет. Будем самостоятельно выяснять все обстоятельства происшествия на основе публикаций в СМИ", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители намерены опросить возможных свидетелей ЧП, а также просмотреть записи с камер видеонаблюдения.
Отмывать памятник придется балансодержателю территории, где он установлен, а это коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района.
Ранее мы писали, что в Киеве вандалы оставили без фонарей жителей бульвара Тараса Шевченко.
Напомним, вандалы снова поиздевались над древними стенами Национального заповедника "София Киевская". На них снова появились художества неизвестных.
Смотрите сюжет – вандалы вырубили парк:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк