Ничего святого. Вандалы поглумились над памятником героям АТО в Киеве (фото)

Заявлений о порче памятника в полицию не поступало

Вандалы облили краской памятник героям АТО, расположенный в парковой зоне на проспекте Победы, недалеко от станции метро "Берестейская". В полиции Киева корреспонденту "Сегодня" сообщили, что заявлений по поводу порчи памятника не поступало – ни от обычных граждан, ни от коммунальных служб.

"Пока заявлений о порче памятника у нас нет. Будем самостоятельно выяснять все обстоятельства происшествия на основе публикаций в СМИ", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

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На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители намерены опросить возможных свидетелей ЧП, а также просмотреть записи с камер видеонаблюдения.

Отмывать памятник придется балансодержателю территории, где он установлен, а это коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района.

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Ранее мы писали, что в Киеве вандалы оставили без фонарей жителей бульвара Тараса Шевченко.

Напомним, вандалы снова поиздевались над древними стенами Национального заповедника "София Киевская". На них снова появились художества неизвестных.

Смотрите сюжет – вандалы вырубили парк:

Видео: Сегодня

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