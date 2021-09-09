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Ночью в Киеве выявили 19 пьяных водителей за рулем: двое из них попали в ДТП

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
9 сентября, 16:14
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По словам патрульных, такие случаи бывают не только ночью – сегодня, например, на улице Передовой
Патрульные задержали почти 20 пьяных за рулем за ночь. Фото: коллаж "Сегодня"
Патрульные задержали почти 20 пьяных за рулем за ночь. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве за ночную смену патрульные обнаружили 19 водителей с признаками опьянения. Двое из них попали в ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

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"Бывают такие случаи и днем. Сегодня патрульные получили вызов о ДТП на улице Передовой. Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, выехал с проезжей части и снес дорожные знаки", – говорится в сообщении.

Как оказалось, Драгер показал – 2,86 промилле, что превышает допустимый уровень более чем в 14 раз.

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Патрульные составили на водителя протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель автобуса протащил по асфальту зажатую в дверях женщину.

Также напомним, на Хортице пьяный водитель сбил семью – ребенок в тяжелом состоянии.

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