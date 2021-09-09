Ночью в Киеве выявили 19 пьяных водителей за рулем: двое из них попали в ДТП

В Киеве за ночную смену патрульные обнаружили 19 водителей с признаками опьянения. Двое из них попали в ДТП.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.
"Бывают такие случаи и днем. Сегодня патрульные получили вызов о ДТП на улице Передовой. Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, выехал с проезжей части и снес дорожные знаки", – говорится в сообщении.
Как оказалось, Драгер показал – 2,86 промилле, что превышает допустимый уровень более чем в 14 раз.
Четверо погибших и неисправные тормоза: все подробности ДТП с фурой во Львовской области (обновляется)
Патрульные составили на водителя протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель автобуса протащил по асфальту зажатую в дверях женщину.
Также напомним, на Хортице пьяный водитель сбил семью – ребенок в тяжелом состоянии.