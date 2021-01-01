"Новая скульптура": в Киеве автомобиль въехал в столб и повис (видео)

Сегодня 1 января в Киеве водитель "Ягуара" не справился с управлением, влетел в столб и повис.

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Об этом передает dtp.kiev.ua.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Лукьяновке.

"Автомобиль "Ягуар" поднимался с Глыбочицкой на Сечевых Стрельцов/Чорновола. Водитель на подъеме не справился с управлением и въехал в столб, на котором и зависла передняя часть легковушки", – говорится в сообщении.

От удара столб треснул и покосился. В "Ягуара" разбита передняя часть.

На данный момент неизвестно о пострадавших. На месте ДТП работали полицейские Шевченковского района столицы.

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Напомним, в Днепре произошла авария с участием легковушки Opel, ГАЗели и автобуса. В результате ДТП пострадали два человека.

Кроме того, ранее под Запорожьем столкнулись грузовик и легковушка.

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