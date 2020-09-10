Новая стрельба на Оболони: в ТРЦ парню прострелили ноги

Словесный конфликт перерос в стрельбу из травмата

В одном из торгово-развлекательных центров на Оболонском проспекте в Киеве произошло ЧП – в результате возникшего между двумя компаниями конфликта молодой мужчина получил огнестрельное ранение и попал в больницу.

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Об этом Отдел коммуникации полиции Киева сообщает на своей странице в Facebook.

Информация о стрельбе поступила правоохранителям в 18:15. На место происшествия немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений.

Предварительно установлено: в помещении заведения между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет (предварительно травматического действия) и несколько раз выстрелил в оппонента.

25-летний пострадавший с огнестрельными ранениями нижних конечностей был доставлен в больничное учреждение. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

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Сейчас на месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки этому событию будет дана правовая квалификация, говорится в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в мае 2019-го на Оболони устроили стрельбу из автомата.

Также писалось, что в июне 2020-го на Оболони в кафе на ул. Автозаводской между компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате которого один из участников инцидента получил огнестрельное ранение ноги. По информации полицейских, задержанные могли быть причастны еще к нескольким разбоям.

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