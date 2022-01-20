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Новая волна минирований? В киевской гимназии ищут взрывчатку

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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20 января, 11:25
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На месте работают кинологи и взрывотехники
В столице заминировали учебное заведение. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице заминировали учебное заведение. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 20 января, в Киеве снова заминировали учебное заведение. Поступило сообщение о заложенной взрывчатке в гимназии №191.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что известно?

В полиции Киева нам подтвердили, что поступило сообщение о минировании.

"Есть сообщение, что с самого утра в Киеве заминированы ряд объектов. Проверка этих объектов продолжается. На месте работают кинологи и взрывотехники. Подробностей мы не разглашаем. Мы не можем пока назвать количество объектов и их вид деятельности", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

В гимназии №191 имени Тычины нам подтвердили, что у них проводят проверку взрывотехники и кинологи.

"Детей с самого утра отправили домой. Сегодня на уроки они уже не вернутся, поскольку у нас учатся дети с разных районов города", – сообщил нам представитель гимназии.

Украинские школы массово уходят на дистанционку из-за "минирований"

В Николаеве и Черкассах местные власти приняли решение перевести учащихся некоторых школ на дистанционное обучение. Это связано с постоянными угрозами "минирования" учебных заведений.

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В Николаеве поступили новые сообщения о минировании всех школ. В связи с этим руководителями 4 учебных заведений (ЗОСО №3, 20, 46, ММК имени В.Д. Чайки) принято решение с 18 января 2022 года осуществлять образовательный процесс по дистанционной форме обучения.

В то же время такое заявление сделали и в Департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета. Там рекомендовали всем школам перейти на дистанционную учебу.

"Такие рекомендации предлагаются, учитывая, что с 12 января 2022 года ежедневно поступают сообщения о заминировании учреждений общего среднего образования города, что ставит под угрозу сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса. Такая ситуация вносит деструктив в организацию работы учреждений общего среднего образования, приводит к невозможности организовать системный и качественный образовательный процесс", — говорится в заявлении.

Именно поэтому было принято решение рекомендовать организовать в учреждениях общего среднего образования образовательный процесс с применением технологий дистанционного обучения. Такой формат введен до следующих рекомендаций.

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