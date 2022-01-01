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Новогодний махач. В Киеве возле главной елки произошла массовая драка (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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1 января, 11:30
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Не у всех Новый год прошел спокойно. В столице мужчины устроили драку прямо под главной елкой страны
В Киеве произошла потасовка
В Киеве произошла потасовка / Фото: Коллаж: Сегодня

На Софийской площади произошла массовая драка. Причины конфликта неизвестны, но очевидцы успели зафиксировать зрелище.

Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

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Очевидцы в комментариях отметили, что около 22:00 мужчины ходили и просто фотографировались возле локаций.

"Неужели нельзя нормально встретить Новый год в торжественной атмосфере, с нормальными мыслями в голове?" – пишут в комментариях под видео.

Некоторые пишут, что лучше бы виновники торжества встретили Новый год с семьями, а не дрались.

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Две пьяные женщины и мужчина устроили драку в метро

За несколько часов до Нового года, вечером 31 декабря, в киевском метро устроили драку прямо в вагоне. Туда людей в нетрезвом состоянии спокойно пропустили контролеры. Об этом рассказал журналист Александр Рудоманов.

Он рассказал, что это трио зашло в вагон и через две станции начало драку между собой. Пассажиры вмешались, разняли, двое остались в вагоне, одна из них вышла.

Ранее мы писали:

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