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Ножом в живот. В Киеве женщина убила своего зятя (фото)

2 марта, 15:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сначала женщина всячески отрицала свою причастность к смерти мужчины

Киевские оперативники на проспекте Любомира Гузара задержали женщину, которая убила 33-летнего зятя и пыталась скрыть это.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Между родственниками возник конфликт, и киевлянка ударила мужчину ножом в живот. Во время оказания медицинской помощи от полученной травмы потерпевший скончался.

По приезде по указанному адресу работники полиции пообщались с 29-летней женой умершего и его 49-летней тещей.

"Родственники пострадавшего рассказали, что мужчина вернулся домой, где ему вдруг стало плохо. Для оказания помощи женщины вызвали карету скорой помощи, однако после проведения реанимационных действий врачи констатировали смерть пострадавшего и обнаружили на его теле ножевое ранение живота", – говорит и. о. начальника Соломенского управления полиции Юрий Лось.

Сначала женщина всячески отрицала свою причастность к смерти, но потом призналась, что во время конфликта ударила родственника кухонным ножом в живот.

Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства.

Ранее мы писали, что у одесского головореза, который обезглавил родного отца и зарезал друга, были проблемы с наркотиками, за что его не раз увольняли с работы.

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Киев убийство теща полиция зять

Источник: Сегодня

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