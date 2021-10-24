Объехать не получилось. В Киеве водитель микроавтобуса сбил полицейского

В Киеве водитель микроавтобуса сбил патрульного, который стоял в первой полосе движения, оформляя нарушение ПДД.
Об этом сообщили "Вартові Еспресо".
"В это время водитель микроавтобуса решил объехать тянучку по правой полосе, не снижая скорости, но поздно заметил полицейского и сбил его. Сотрудник правоохранительных органов с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.
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Открыто уголовное производство, ведется следствие.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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