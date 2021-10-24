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Объехать не получилось. В Киеве водитель микроавтобуса сбил полицейского

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
24 октября, 14:51
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Водитель микроавтобуса поздно заметил патрульного
В Киеве произошло ДТП
В Киеве произошло ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве водитель микроавтобуса сбил патрульного, который стоял в первой полосе движения, оформляя нарушение ПДД.

Об этом сообщили "Вартові Еспресо".

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"В это время водитель микроавтобуса решил объехать тянучку по правой полосе, не снижая скорости, но поздно заметил полицейского и сбил его. Сотрудник правоохранительных органов с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство, ведется следствие.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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