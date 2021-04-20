Обещал жениться: в Киеве брачный аферист присвоил 1,5 млн гривен

Аферист успевал обмануть и родственников своих жертв

В Киеве брачного афериста, который обманул потерпевших на 1,5 млн гривен, приговорили к шести годам тюрьмы.

Реклама

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

35-летнему мужчине обьявлен приговор за мошенничество в особо крупных размерах и побега из-под стражи.

"Гражданин Молдовы, который ранее уже отбывал наказание за совершение мошеннических действий, после отбытия наказания не встал на путь исправления и продолжил совершать мошеннические действия", – пишут в ведомстве.

Так, в течение 2018 года, представляясь работником Администрации Президента или акционером иностранного банка, человек вводил в заблуждение женщин, обещая жениться. Одновременно аферист успевал обмануть и их родственников, предлагая участие в совместном бизнесе и получая на это деньги.

Реклама

​

Действиями злоумышленника потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 1,5 млн гривен.

Мужчину задержали в столице в апреле 2018 года. А уже в июне 2018 года он совершил побег из-под стражи, подкупив конвоира, однако вскоре был задержан и возвращен в СИЗО.

Ранее мы писали, что брачный аферист выманил у 20 женщин более 150 тысяч долларов.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама