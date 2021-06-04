Обиделся на отказ от поездки. В Киеве таксист забрызгал баллончиком и пытался сбить пассажирку

В столице агрессивный таксист начал хамить пассажирке, а потом забрызгал ее баллончиком и скрылся

Столичный водитель такси, который напал на женщину. Коллаж "Сегодня"

В Киеве таксист обругал пассажирку нецензурными словами и забрызгал баллончиком. Женщина везла ребенка в школу.

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Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Мужчина возмущался, что пассажирка не указала потребность в детском кресле, а "на платье денег не пожалела". После этого местная жительница отказалась ехать с водителем, но он потребовал оплату за ложный вызов.

"Когда я поинтересовалась, почему он позволяет себя так вести при 6-летнем ребенке, в ответ услышала "скажи спасибо, что не дал тебе п**ды и не забрызгал баллончиком". Недолго думая после этой фразы, водитель выскочил из машины и все-таки забрызгал мне лицо (в это время ребенок стоял возле меня!)", – пишет пострадавшая.

Второй баллончик мужчина применил, когда она вызывала полицию. Затем он сел в авто и начал движение.

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"Я позвонила мужу, который был уже в минуте от нас, он догнал водителя и начал вызывать полицию. Я стала возле капота, чтоб водитель не скрылся. Когда водитель понял, что полиция приедет – он начал движение авто на меня. В этот момент подошла девушка и начала кричать, что она все видела и полиции все подтвердит. Я начала терять сознание, меня муж подхватил и забрал на тротуар. Водитель этим воспользовался и моментально уехал", - пишет она.

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Девушка уже обратилась в полицию и службу поддержки оператора.

Напомним, в Киеве таксист сбил маленького мальчика.

Кроме того, в Запорожье обвинили в расизме таксиста, который отказался везти супругов, потому что муж темнокожий.

Также во Львове таксист избил пассажира, который громко хлопнул дверью машины: