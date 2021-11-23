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"Обменяли" валюту: мошенники обманули киевлянина на 29 тысяч долларов (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
23 ноября, 12:56
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Сообщники работали вдвоем – они заранее арендовали помещение, в котором обустроили фиктивный пункт
В столице работал фиктивный пункт приема валют
В столице работал фиктивный пункт приема валют / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве задержали двух человек, которые создали псевдопункт обмена валют. Они украли у киевлянина 29 тысяч долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.

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Нарушители заранее арендовали помещение, которое обустроили необходимой техникой под фиктивный пункт обмена валют и разместили объявления в интернете с выгодным курсом.

Преступники организовали фиктивный обменный пункт
Преступники организовали фиктивный обменный пункт / Фото: Нацполиция

"Один из фигурантов исполнял роль кассира, другой должен был забрать похищенные средства и обеспечить пути ухода. Когда потерпевший передал незнакомцу 29 000 долларов США, псевдокассир через замаскированное отверстие покинул помещение и вместе с сообщником пытался скрыться, однако мы задержали их на месте происшествия", – рассказал начальник отдела по борьбе с имущественными преступлениями в государственном секторе и мошенничеством управления уголовного розыска полиции Киева Олег Нетченко.

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Что им грозит

Правоохранители изъяли мобильные телефоны, сумку с деньгами и другие вещественные доказательства. 32-летнего уроженца АР Крым и 31-летнего уроженца Запорожской области следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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