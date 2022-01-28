Обстреляли второй раз? Мы узнали детали расстрела Lexus в Киеве

На улице Каховской в Днепровском районе столицы открыли огонь по элитному авто

Следователи проводят расследование ЧП / Фото: Коллаж: Сегодня

Полиция устанавливает причины обстрела автомобиля Lexus в Днепровском районе столицы, который произошел вчера вечером. Как сообщает корреспондент "Сегодня", в полиции опровергают информацию, что данный инцидент был покушением на убийство.

"По данному факту в единый реестр досудебных расследований внесено информацию по статье "Хулиганство". Пока другой информации у нас нет. Следователи устанавливают, чем именно и как обстреляли данный автомобиль", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

В социальных сетях пишут, что данный Lexus уже попадал в истории с обстрелом, но в полиции Киева нам не смогли подтвердить информацию, что этот элитный автомобиль уже обстреляли второй раз.

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Подробности ЧП

27 января в Киеве расстреляли автомобиль марки Lexus.

Обошлось без пострадавших.

В полиции подтвердили информацию о стрельбе по автомобилю Lexus на улице Каховской в Днепровском районе столицы.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Был ли кто-то еще в салоне автомобиля выясняют.

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