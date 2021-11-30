Обучали манерам? В Киеве курьеры Glovo напали на водителя посреди дороги (видео)

Они открыли дверь машины и начали бить водителя

Мини-схватка из-за дорожного конфликта произошла на Вернадского. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на бульваре Академика Вернадского произошел конфликт между курьерами Glovo и водителем, который остановился на красный сигнал светофора.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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На видео видно, что два курьера бросили свои мопеды и побежали к автомобилю. Потом открыли двери и начали толкать водителя прямо в машине.

"Мини-схватка из-за дорожного конфликта произошла на Вернадского. Здесь два курьера Glovo обучали манерам водителя автомобиля. К счастью, все закончилось более-менее", – говорится в подписи к видео.

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Водителей Glovo не любят на киевских дорогах

Пользователи соцсетей утверждают, что "резануть поток – это вообще в порядке вещей". Также курьеры на мопедах часто делают резкие маневры, которые могут спровоцировать аварию на дороге.

"Вас 99% ездят между рядами, отламывают зеркала, царапают машины и сваливают. У вас почти у всех даже прав нет и номеров на ваших мопедах, вас вообще на дороге быть не должно!", – утверждает один из пользователей соцсетей в комментариях.

К слову, там защищают водителя автомобиля, не веря, что он нарушил ПДД. Некоторые утверждают, что просто он "мешал пацанам работать и зарабатывать на жизнь".

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