Огонь открыли из авто: в Киеве у суда произошла стрельба

Во вторник, 16 ноября, в Киеве возле Киево-Святошинского суда произошла стрельба. Ранен в ногу и госпитализирован мужчина.
Об этом сайту "Сегодня" сообщил спикер управления Службы судебной охраны в Киеве и Киевской области Николай Жукович.
Детали ЧП
Как стало известно, сотрудники, охранявшие суд, после услышанного выбежали на улицу и оказали пострадавшему первую медпомощь, вызвали скорую и полицию.
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Как мы выяснили, по неофициальной информации, в мужчину стреляли из проезжающего авто.
"Похоже, что стреляли из травматического оружия", – говорят правоохранители.
Напомним, в последнее время участились случаи стрельбы:
- 7 июля в Голосеевском районе ранения получили два человека, в том числе полицейские.
- А 18 июля стреляли на Соломенке. Один человек госпитализирован с огнестрельным ранением.