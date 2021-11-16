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Огонь открыли из авто: в Киеве у суда произошла стрельба

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
16 ноября, 13:05
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На место вызвали скорую и полицию. Кроме того, есть пострадавший, которому сразу же оказали первую медпомощь
В Киеве произошла стрельба. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве произошла стрельба. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 16 ноября, в Киеве возле Киево-Святошинского суда произошла стрельба. Ранен в ногу и госпитализирован мужчина.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил спикер управления Службы судебной охраны в Киеве и Киевской области Николай Жукович.

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Как стало известно, сотрудники, охранявшие суд, после услышанного выбежали на улицу и оказали пострадавшему первую медпомощь, вызвали скорую и полицию.

Как мы выяснили, по неофициальной информации, в мужчину стреляли из проезжающего авто.

"Похоже, что стреляли из травматического оружия", – говорят правоохранители.

В Киеве стреляли в мужчину. Фото: Facebook/Вадим Володарский
В Киеве стреляли в мужчину. Фото: Facebook/Вадим Володарский

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Напомним, в последнее время участились случаи стрельбы:

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