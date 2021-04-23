Ограбление века: в Киевской области банда преступников украла бриллиант за 400 тысяч долларов

В Киевской области сообщили о подозрении участникам разбойной банды, которые похитили бриллиант, стоимостью 400 тыс. долларов.
Об этом сообщает пресс-службы Нацполиции Киева в Facebook.
Потерпевший по просьбе товарища иностранца договорился о продаже драгоценного бриллианта на территории Украины, встретился в Киеве с лицами, которые должны были дать оценку и сбыть камень, после чего отправился на Обуховщину.
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По дороге на мужчин напали четыре человека в балаклавах с оружием, украли драгоценности, а пострадавших оставили на дороге.
Удалось задержать организатора банды и одного из активных участников – жителей Киева и Хмельницкой области.
"Правоохранители изъяли автомобили Skoda и Mazda, которыми передвигались злоумышленники, а также авто Toyota, которое использовалось ими для разведки. 20 апреля полиция Киевщины совместно с коллегами из Львова установила и задержали еще двух злоумышленников – 26-ти и 23-летнего жителей столицы. Фигурантов разоблачили на съемной квартире, где злодеи скрывались", – говорится в сообщении.
По месту жительства фигурантов изъяли взрывное устройство и более одного килограмма взрывчатки – пластида.
Сейчас злоумышленникам сообщили о подозрении – за незаконное лишение свободы или похищение человека, разбой, бандитизм и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам – заключение от десяти до пятнадцати лет.
Ранее мы сообщали, что в Киеве обокрали авто и.о. руководителя антикоррупционной прокуратуры.
Также напомним, в Винницкой области мужчина ограбил магазин с игрушечным пистолетом.
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