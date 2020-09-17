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Ограбление Яны Клочковой: что воры украли у известной спортсменки

17 сентября, 19:34

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Прокуратура рассказала подробности преступления против олимпийской чемпионки

Прошло больше месяца с момента ограбления известной украинской пловчихи Яны Клочковой, как наконец-то стали известны подобности преступления против четырехкратной олимпийской чемпионки.

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Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, неизвестные подобрали ключи к квартире в жилом доме по ул. Кудряшова в Соломенском районе Киева и похитили принадлежащие пловчихе вещи. Среди похищенного – ноутбук, часы, украшения и другие вещи на общую сумму около 350 000 гривен.

При осмотре квартиры правоохранители обнаружили следы пальцев рук и отпечатки обуви, по которым установили личность одного из воров. Им оказался 32-летний гражданин Грузии, без места регистрации и постоянного места жительства на территории Украины.

Действия "гастролера" квалифицированы по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, сочетающаяся с проникновением в жилище, совершенная в крупных размерах). Поскольку злоумышленник скрывается от правоохранителей, он объявлен в розыск.

Любопытно, что изначально сама Клочкова не комментировала ситуацию.

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Как вести себя в случае ограбления, смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что в Киеве ограбили певицу Камалию: что украли у супруги миллиардера. Кроме того, был найден вор, который ограбил известную певицу MARUV – взломал автомобиль звезды и вытащил сумку с документами и деньгами.

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ограбление воры Яна Клочкова пловчиха гастролеры

Источник: Сегодня

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