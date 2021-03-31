Оказал сопротивление при задержании в киевском метро: мужчине грозит до пяти лет тюрьмы

Вчера поздно вечером в киевском метро произошел инцидент на станции "Шулявская". Мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в метрополитен и пытался пройти по неработающему эскалатору.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Работница полиции сделала замечание нарушителю, а в ответ он оказал сопротивление при задержании.

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"Мужчина отреагировал агрессивно на замечания полицейского, сорвал с ее форменной одежды боди-камеру, оказывал сопротивление при задержании и нанес ей телесные повреждения. Несмотря на это, работница полиции не растерялась, начала преследовать злоумышленника и вызвала на помощь дополнительный наряд. Нападающего задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на станции метро "Крещатик". Им оказался киевлянин 1979 года рождения", – говорит начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

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По данному факту следственными управлением полиции в метрополитене начато уголовное производство. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в метро Киева поезд двигался с человеком в дверном проеме.

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