Українська
$ 27,89
32,72
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Оказал сопротивление при задержании в киевском метро: мужчине грозит до пяти лет тюрьмы

31 марта, 19:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пьяный мужчина хотел пройти по неработающему эскалатору

Вчера поздно вечером в киевском метро произошел инцидент на станции "Шулявская". Мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в метрополитен и пытался пройти по неработающему эскалатору.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Работница полиции сделала замечание нарушителю, а в ответ он оказал сопротивление при задержании.

Реклама

"Мужчина отреагировал агрессивно на замечания полицейского, сорвал с ее форменной одежды боди-камеру, оказывал сопротивление при задержании и нанес ей телесные повреждения. Несмотря на это, работница полиции не растерялась, начала преследовать злоумышленника и вызвала на помощь дополнительный наряд. Нападающего задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на станции метро "Крещатик". Им оказался киевлянин 1979 года рождения", – говорит начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

В тренде
Новый Киев: как меняются столичные кинотеатры

По данному факту следственными управлением полиции в метрополитене начато уголовное производство. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в метро Киева поезд двигался с человеком в дверном проеме.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев метро полиция сопротивление подземка

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киевской области мама с детьми жарила маршмеллоу на Вечном огне: видео
В Киевской области мама с детьми жарила маршмеллоу на Вечном огне: видеоПроисшествия
На столичной Троещине произошел пожар: загорелся многоэтажный новострой
На столичной Троещине произошел пожар: загорелся многоэтажный новостройПроисшествия
В Киеве похитили и убили общественного активиста (фото)
В Киеве похитили и убили общественного активиста (фото)Происшествия
В Киеве водители устроили разборки со стрельбой посреди дороги: нервного гонщика догнали (фото)
В Киеве водители устроили разборки со стрельбой посреди дороги: нервного гонщика догнали (фото)Происшествия
Постоянно парковался на газоне: в Киеве сгорел внедорожник
Постоянно парковался на газоне: в Киеве сгорел внедорожникПроисшествия
Напал на женщину из-за маски: в Киеве наказали полицейского
Напал на женщину из-за маски: в Киеве наказали полицейскогоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять