Оккупанты обстреляли Бородянку. Как сейчас выглядит поселок (видео)

По информации новостей "Сегодня", в разрушенном доме было шесть человек

Бородянку под Киевом обстреляли. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети опубликовали видео, на котором показали последствия обстрелов в Бородянке Киевской области. Из-за российских оккупантов погибли три человека.

Об этом сообщили в telegram-канале "Типичная Украина".

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На опубликованном видео можно увидеть, что снаряды попали прямо в жилой дом. Теперь там видно только разрушения.

Что произошло?

В поселке Бородянка Киевской области 26 февраля российские оккупанты выпустили снаряд в жилой дом. В результате погибли три человека.

В 13:40 в пгт Бородянка в результате попадания снаряда в жилой дом возник пожар.

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