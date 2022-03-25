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Оккупанты прячутся в окопах Рыжего леса в Чернобыльской зоне, где очень высокая радиация

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25 марта, 09:49
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Высокая доза поглощённой радиации во время аварии привела к гибели деревьев и окрашиванию их в буро-красный цвет
"Рыжий лес" находится возле ЧАЭС
"Рыжий лес" находится возле ЧАЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в Чернобыльской зоне спрятались в Рыжем лесу. В этой местности самое большое скопление радиации после аварии в 1986 году.

Об этом сообщил представитель Одесской Военной Администрации Сергей Братчук в Telegram.

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"Они ничего лучше не придумали, как спрятаться в Рыжем лесу, где наибольшая концентрация радиации. После трагедии в Чернобыле писали, что украинцы гордая нация – нам поф*г радиация. Там было сказано действительно про украинцев. Про москаляку там никто ничего не сказал. Так что им радиация не поф*г, пусть копают дальше, глубже", – сказал Братчук.

Он добавил, что ВСУ уничтожили этой ночью несколько российских дронов в Одесской области.

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Отметим, Рыжий лес – это около 202 км² деревьев, прилегающих к Чернобыльской АЭС, принявших на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора в 1986 году.

Высокая доза поглощённой радиации во время аварии привела к гибели деревьев (преимущественно сосен) и окрашиванию их в буро-красный цвет, которое произошло в течение 30 минут после взрыва. Во время работ по дезактивации территории лес был снесён бульдозерами и захоронен.

Оккупанты устроили пожары в Чернобыльской зоне

Спутник Sentinel-2 Европейского космического агентства (ESA) зафиксировал в Чернобыльской зоне 7 очагов возгорания. Вероятно, возгорание произошло в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а именно – попадания снаряда или умышленного поджога.

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Площадь пожара превышает допустимые нормы в десятки раз. В связи с этим возрастают риски радиационного заражения в пределах 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС.

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