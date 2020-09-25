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Опарыши на обед: бойцам Нацгвардии выдали испорченный сухой паек (видео)

25 сентября, 11:25

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

По делу о протухшем питании уже начали служебное расследование

Обед с опарышами получили бойцы Национальной гвардии Украины. Военным, которые вышли на патрулирование в Киеве, выдали положенный им сухой паек.

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В пакетах должна была быть тушенка. Но когда военные вскрыли упаковку, увидели внутри червей. О происходящем снали видеоролик и выложили в сеть. После первой находки были вскрыты и другие пакеты. Четырех из десяти сухих пайков оказались испорченными.

В Нацгвардии уже начали служебное расследование. Проверят, как закупают эти сухие пайки, как их хранят и как соблюдают сроки годности.

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Напомним, несколько лет назад произошла революция еды в армии. Новости "Сегодня" внимательно следили за реформами питания украинских военнослужащих и подробно писали о том, чем теперь кормят бойцов.

Переход на новую систему питания в украинской армии начался в 2018 году и предусматривает увеличение набора продуктов с 30 почти до 400 единиц и значительное улучшение уровня и качества питания военнослужащих. В частности, в рацион защитников добавили свежие овощи, фрукты, а также кофе. По мнению экс-министра обороны Андрея Загороднюка, новая система питания бойцов ВСУ – по каталогу – оправдала себя.

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сухпай тушенка нацгвардия сухпайок нацгвардейцы

Источник: Сегодня

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