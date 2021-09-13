Опасные маневры на дороге. В Киеве водитель такси чудом не устроил ДТП (видео)

В Киеве произошел инцидент на дороге. Пассажиры соседнего автомобиля сняли на камеру неадекватные маневры водителя службы такси Bolt.
Ролик опубликовала Magnolia TV в Telegram.
"Чего только не увидишь на столичных дорогах", – написали в Сети.
Там видны номера. В патрульной полиции Киева обещают проверить водителя.
"Последний раз водителя на авто с такими номерными знаками привлекали к ответственности 30 августа этого года", – говорят в полиции "Сегодня".
Патрульные добавляют, что выясняют, когда было снято видео. Там не исключают, что оно от 30 августа, но только сейчас его выложили в Сеть.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
В Украине тоже довольно часто происходят ДТП. Самые распространенные причины это:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.
Также напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.