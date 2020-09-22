Опасный чат: соседи чуть не помогли убийце скрыться от полиции (видео)

Преступник воспользовался соседским чатом для сбора информации, и его никто не заподозрил

Убил активиста с ДЦП в его собственном доме, а потом чуть не сбежал при активном содействии соседей убитого. Абсолютно шокирующая история произошла в Киеве. Как такое могло случиться? Выяснили корреспонденты новостей "Сегодня".

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Жительница столичной многоэтажки Людмила рассказывает о том, как все началось. В чате жителей дома появилось странное сообщение от одного из соседей:

"Пишет наш сосед, мол кто может посмотреть, пожалуйста? На девятом этаже в квартиру пытаются влезть посторонние. Говорят, что полиция, но не объясняют, на каком основании".

Соседи сразу бросились на помощь, и начали прямо в чате рассказывать обо всем, что происходит во дворе.

"Дальше соседи начинают писать: внизу машина полиции, пожарная заехала, уже вторая пожарка поехала, уже с автоматом спецназ забежала. Раз в пять-семь минут соседи писали, что происходит", – рассказывает Людмила.

А уже утром женщина узнала ужасную новость о том, что произошло в ту ночь в их доме. В Киеве жестоко убили активиста с ДЦП. Тело молодого человека было обнаружено с многочисленными ножевыми ранениями. А главный подозреваемый в убийстве – тот сосед, что просил в чате о помощи. На самом деле, он собирал информацию о работе полиции.

"Мы в таком шоке были. Ребята писали в чате, мол, как мне после этого заснуть? Сразу начали говорить, мол, надо быть думать, что мы пишем в чате", – делится Людмила.

Преступнику это не помогло – его вместе с сообщниками задержали. Но ведь он мог и убежать – из-за опрометчивых соседей. Вместо, того, чтобы переписываться в чате, они должны были звонить в полицию.

"Первое, что нужно сделать – это порекомендовать вызвать полицию. Это самое главное. Далее же самим обратиться в полицию", – говорит Руслан Болгов, эксперт по безопасности.

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Также эксперт рассказал, как стоит вести себя, если случайно оказались на месте преступления, чтобы невольно не помочь убийце или вору.

"Старайтесь ничего не трогать, потому что прикосновения затирают следы, которые могли там остаться. Вот, например, упавший кошелек. Скорее всего, его кто-то брал до вас, он мог оставить свои следы, отпечатки пальцев".

Первое, что нужно сделать, – вызвать полицию, сфотографировать место происшествия и позвать свидетелей.

Напомним, ранее мы писали о других опасностях, подстерегающих украинцев в чатах и переписках. Например, мы выяснили у экспертов по безопасности, почему нельзя переходить по ссылкам в "письмах счастья".

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