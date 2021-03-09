Опасный квест: в центре Киева девушка застряла в ошейнике (фото)

Вчера сотрудники Киевской аварийно-спасательной службы выезжали на необычный случай. Оказалось, во время квеста на девушку надели ошейник, а когда решили снять, выяснилось, что замок сломался. Пришлось вызывать спасателей.

"Да, такой вызов у нас был. Наши сотрудники выезжали по адресу улица Крещатик, 15. Спасатели не уточняли возраст девушки. Он нам был не нужен. Они справились с задачей за тридцать секунд, быстро открыв замок на ошейнике при помощи специального оборудования", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевской службе спасения.

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Там добавляют, что не знают, решилась ли девушка пройти квест до конца.

Также не смогли пояснить, на какую тематику он был.

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Ранее мы писали, что в Киеве спасатели достали подростка из оврага. На территории Ботанического сада им. Гришко с дерева в овраг по склону около 60 метров упал парень 2004 года рождения.

Также напомним, на украинском горнолыжном курорте Драгобрат произошел инцидент – во время движения от кресел подъемника оторвалась деталь, и вместе с ней вниз рухнули два человека.

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