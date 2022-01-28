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Под Киевом из школ массово эвакуируют детей – ищут взрывчатку

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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28 января, 14:54
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Правоохранители проверяют информацию о минировании нескольких школ, а также ТРЦ
Неизвестные опять "заминировали" школы.
Неизвестные опять "заминировали" школы.

В Броварах заминировали часть школ. Как рассказали корреспонденту "Сегодня" в полиции Киевской области, поступило сообщение о минировании учебных заведений.

"На данный момент кинологи и взрывотехники проводят проверку в учебных заведениях Броваров. Речь идет о более 5 школах, специалисты проверяют помещения по указанным адресам. На время проверок детей эвакуировали из помещений", – сообщили нам в полиции Киевской област

Также в сообщении анонима упоминалось о минировании ТЦ в Броварах. Эта информация проверяется правоохранителями.

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Кто и зачем "минирует" здания?

Источники в правоохранительных органах ранее рассказали "Сегодня", что большинство псевдоминирований поступает от школьников и студентов, которые "заказывают" их в закрытых Telegram-каналах, курируемых ФСБ.

Российские спецслужбы делают это осознанно, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию.

Только за первые три недели 2022 года в полицию поступило более 340 сообщений о минировании. Тогда как в течение 2021 года СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений.

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"Цель спецслужб страны-агрессора очевидна – создать условия дополнительного давления на Украину, посеять тревогу и панику в обществе. К сожалению, такие информационно-психологические специальные операции – реалии современных гибридных войн, и мы должны это осознавать", – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Ранее мы писали:

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