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Орала и крыла матом: в Киеве мать послала детей за пивом, а затем устроила разборки (видео)

16 мая, 22:12

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По словам агрессивной женщины, дети слишком долго ходили в магазин и купили не те продукты

На киевских Позняках женщина чуть не устроила расправу над двумя детьми, которых перед этим послала за пивом и продуктами, а они, судя по ее словам, не то купили.

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Соответствующий инцидент снял на видео корреспондент "Сегодня".

Судя по всему, агрессивная женщина – мать одного из детей и ранее попросила их купить несколько бутылок пива и какие-то продукты. А "вина" детей состояла в том, что они очень долго ходили в магазин и купили не тот фарш.

Из-за этого женщина очень громко и грубо орала на одного из них, употребляя при этом ненормативную лексику. Она также разбросала принесенные продукты и замахивалась на детей.

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Досталось и проходящей мимо женщине, которая отреагировала на крики и плач детей и подошла узнать, что происходит. Неадекватка наорала и на нее.

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Напомним, в селе Белая Криница Ровенской области 40-летняя мать пыталась убить своего 15-летнего сына. Женщина вонзила ему кухонный нож в грудь, когда тот спал.

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