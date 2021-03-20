"Оружие наставили": сторонник Стерненко рассказал о попытке прорваться в ОП (видео)

В Киеве под зданием Офиса президента на Банковой завершилась акция "Не слышишь? Увидишь!" в поддержку Сергея Стерненко, в ходе которой его сторонники разрисовали стены здания и даже разбили стекла в дверях. Один из протестующих объяснил, почему они не прорвались внутрь.

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Как рассказал кореспонденту сайта "Сегодня" парень со странной надписью на спине "СБУ Сын Божий", сторонники Стерненко просто хотели открыть двери и "зайти поговорить", но на них якобы наставили оружие охраняющие здание силовики.

"Чтоб потом не ломать (дверь. – Ред.) просто хотели открыть дверь и поговорить с ними... Оружие наставили", – рассказал протестующий.

Дверь пробовали открыть, дотянувшись до щеколд, на которые она была закрыта, через разбитые стекла, но это сделать не удалось.

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Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь!" была посвящена дню рождения Сергея Стерненко – 20 марта ему исполнилось 26 лет. Помимо балончиков с краской протестующие использовали также пиротехнику – файеры, петарды, дымовые шашки – а завершили акцию салютом.

Мы также сообщали, что сторонники Стерненко сегодня собирались и под зданием СИЗО в Одессе.

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