Українська
$ 27,68
32,98
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

"Оружие наставили": сторонник Стерненко рассказал о попытке прорваться в ОП (видео)

20 марта, 23:05

Игорь Серов , Юлия Безпечная

Протестующие пытались открыть щеколды через разбитые стекла двери

В Киеве под зданием Офиса президента на Банковой завершилась акция "Не слышишь? Увидишь!" в поддержку Сергея Стерненко, в ходе которой его сторонники разрисовали стены здания и даже разбили стекла в дверях. Один из протестующих объяснил, почему они не прорвались внутрь.

Реклама

Как рассказал кореспонденту сайта "Сегодня" парень со странной надписью на спине "СБУ Сын Божий", сторонники Стерненко просто хотели открыть двери и "зайти поговорить", но на них якобы наставили оружие охраняющие здание силовики.

"Чтоб потом не ломать (дверь. – Ред.) просто хотели открыть дверь и поговорить с ними... Оружие наставили", – рассказал протестующий.

Дверь пробовали открыть, дотянувшись до щеколд, на которые она была закрыта, через разбитые стекла, но это сделать не удалось.

В тренде
"Оружие наставили": сторонник Стерненко рассказал о попытке прорваться в ОП (видео)

Реклама

Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь!" была посвящена дню рождения Сергея Стерненко – 20 марта ему исполнилось 26 лет. Помимо балончиков с краской протестующие использовали также пиротехнику – файеры, петарды, дымовые шашки – а завершили акцию салютом.

Мы также сообщали, что сторонники Стерненко сегодня собирались и под зданием СИЗО в Одессе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

оружие протесты стерненко двери Офис президента
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У нас было 12 таких истребителей – пьяный евробляхер протаранил гордость украинской авиации: новые подробности
У нас было 12 таких истребителей – пьяный евробляхер протаранил гордость украинской авиации: новые подробностиПроисшествия
В столичном Гидропарке масштабный пожар: подробности (фото, видео)
В столичном Гидропарке масштабный пожар: подробности (фото, видео)Происшествия
Полиция задержала второго насильника 19-летней киевлянки (видео)
Полиция задержала второго насильника 19-летней киевлянки (видео)Происшествия
В Боярке прогремел взрыв: пострадали пять домов и машины (обновлено)
В Боярке прогремел взрыв: пострадали пять домов и машины (обновлено)Происшествия
В Киеве столкнулись два авто: на месте образовалась пробка (фото, видео)
В Киеве столкнулись два авто: на месте образовалась пробка (фото, видео)Происшествия
В Киеве
В Киеве "заминировали" семь станций метро (обновлено)Транспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять