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Осквернившего Аллею Героев Небесной сотни студента отчислили из вуза

25 октября, 01:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Об отчислении ректора университета просило МВД

Из Государственного университета телекоммуникаций отчислили 21-летнего студента 3-го курса за то, что он справил нужду на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Студент Борисенко И. О., тот самый, что осквернил памятник Героям Небесной сотни, справив на него нужду, приказом ректора Государственного университета телекоммуникаций Владимира Толубко – номер 03-88 ст. от 23.10.2020 отчислен из университета", – написал Геращенко.

Он также приложил скрин обращения МВД к ректору вуза с просьбой отчислить студента Иллариона Борисенко из-за совершенного им правонарушение.

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Кроме того, Геращенко разместил видео, на котором задержанный говорит, что раскаивается. Свой поступок он объяснил тем, что сильно хотел в туалет и не понимал, где находится.

Напомним, ранее в Киеве задержали 21-летнего студента 3-го курса одного из вузов за то, что он справил нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.Свои действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Киев МВД студент отчисление небесная сотня аллея героев
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