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Остался только рюкзак. Под Киевом погиб ребенок, упав с 15-го этажа

28 января, 16:09

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Мальчик умер до приезда скорой помощи

В селе Чайки произошла страшная трагедия: десятилетний мальчик упал с балкона 15-го этажа. Как сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киевской области, на место страшного ЧП выехали сотрудники полиции.

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Все произошло на улице Лобановского, 19 в селе Чайки. По словам очевидцев, на балконе остался рюкзак ребенка, обувь и верхняя одежда.

"Ребенок, к сожалению, умер до приезда скорой помощи. Ее вызвали очевидцы трагедии. Сейчас на место выехали сотрудники полиции, которые будут выяснять все обстоятельства и причину трагедии. Также будут допрошены возможные очевидцы трагедии", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

Там отмечают, что будут искать родителей ребенка. На данный момент, они еще не знают, что их сына уже нет.

Ранее мы писали, что в Одесской области застрелили 16-летнего мальчика – стрелявшему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, в селе Подворки под Харьковом произошел жуткий инцидент – женщина убила свою дочь и бегала по селу с головой.

Смотрите сюжет – про самоубийство девушки в Турции:

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Киев самоубийство чайки Полиция Киева

Источник: Сегодня

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