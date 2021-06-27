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Отбивать пришел весь табор. Подростки-ромы протаранили три автомобиля, есть пострадавшие

27 июня 2021 22:46

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Не испугал друзей и родственников нарушителей даже приезд правоохранителей, ромы пытались подраться и с ними

В Киеве на улице Львовской двое подростков ромской национальности на автомобиле родителей одного из них протаранили три припаркованых автомобиля, а затем въехали в бетонный забор. При этом пострадала женщина, которая как раз кормила младенца в одной из машин.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Двое подростков- ромов одолжили у родителей автомобиль Mercedes и, носясь районом, на Львовской влетели сразу в три автомобиля, после чего слетели с дороги и остановились в бетонном заборе. На момент ДТП в автомобиле Volkswagen женщина кормила своего ребенка", – сообщило издание.

Свидетели ДТП вызвали полицию и пытались задержать виновников, но на их защиту собрался целый табор. Ромы устроили драку с очевидцами, пытаясь вначале отбить водителя, потом "подменить" его, но им не давали.

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Причем, судя по видео, их не особо напугал даже приезд правоохранителей. По неподтвержденным данным, им таки удалось отбить подростков-нарушителей.

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Мать с ребенком госпитализировали, другие участники происшествия не пострадали.

Повреждены автомобиль Daewoo Matiz и два Volkswagen.

Напомним, 18 июня в Ужгороде в микрорайоне Шахта произошел большой пожар – загорелся лагерь ромов. Причем, по словам местных, один из ромов сам поджег свой дом.

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Мы также писали, что возле станции метро "Позняки" автомобиль Volkswagen разгромил оградительный забор и перевернулся на крышу – в авто находился водитель и два пассажира.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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