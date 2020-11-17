Отказались принимать: женщина умерла на пороге больницы под Киевом

Под Киевом, в городе Боярка, произошла трагедия. Женщина, у которой были проблемы с сердцем, умерла на входе в отделение реанимации Боярской больницы. Женщине, которой было всего 53 года, отказали в госпитализации и спустя несколько дней ее привезли в больницу уже в очень тяжелом состоянии.

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Подробности узнал корреспондент "Сегодня".

Как утверждают родственники умершей, медики отказались ее принимать, поскольку больницу перепрофилировали для приема больных COVID-19, а до этого больной было отказано в госпитализации. Они считают, что если бы женщину приняли и предоставили своевременную медицинскую помощь, то она бы была жива.

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В полиции Киевской области сайту "Сегодня" сообщили, что по факту неоказания помощи больной открыто уголовное производство по статье 139, часть вторая.

"По данному факту к нам поступило заявление 13 ноября. Сотрудники полиции Киево-Святошинского отделения полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Сегодня будет вызвана и опрошена сторона потерпевшей. Медики проводят свое служебное расследование по поводу этого случая", – рассказали нам в полиции Киевской области.

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Если виновный будет найден, ему грозит лишение свободы до трех лет.

Ранее мы писали, что после операции умерла 35-летняя женщина в одной из столичных клиник – открыто уголовное производство.

Отметим, в Киеве за прошлые сутки 1143 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 52 642.

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