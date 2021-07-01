Отлетели на несколько метров: в Киеве легковушка сбила женщину с коляской

Пострадавшие в аварии переходили дорогу в неположенном месте – их госпитализировали

Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 1 июля, в Киеве, на улице Строителей произошло ДТП – автомобиль сбил женщину с ребенком в коляске.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Оказалось, что молодая мама с коляской переходила дорогу в непредусмотренном месте. Удар был такой силы, что женщина с ребенком отлетели на несколько метров.

На место сразу же вызвали правоохранителей и медиков. Пострадавшим оказали медицинскую помощь – их госпитализировали.

Отметим, что женщина-водитель легковушки, под колеса которой попала мама с ребенком, осталась на месте аварии ждать приезда отряда полиции.

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Ранее мы сообщали, что в Киевской области произошло сегодня серьезное ДТП с пострадавшими. На Житомирской трассе в сторону столицы возле Капитановки столкнулись три авто.

Также напомним, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и "ВАЗ" столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – из последнего на проезжую часть выпал пассажир.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности