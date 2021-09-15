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Оторвали руку с саблей. В центре Киева вандалы поглумились над популярной скульптурой (фото)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
15 сентября, 15:43
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На этот раз пострадала скульптура Маленького принца – теперь ей требуется комплексный ремонт
Заявление в полицию написали сразу после пропажи лисенка
Заявление в полицию написали сразу после пропажи лисенка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве вандалы поглумились над скульптурой Маленького принца, которая установлена на Пейзажной аллее. Хулиганы отбили принцу руку с саблей, теперь из туловища торчит арматура. Как рассказал сайту "Сегодня" автор скульптуры Константин Скритуцкий, несколько дней назад исчезла скульптура лисенка, который сидел у ног Маленького принца.

"Лисенок сделан из бронзы. Его просто вырвали неизвестные. А минувшей ночью повредили и самого Принца – ему оторвали руку, в которой он держал саблю. Она тоже сделана из бронзы", – рассказал сайту "Сегодня" скульптор Константин Скритуцкий.

На архивном снимке лисенок еще находится на своем месте
На архивном снимке лисенок еще находится на своем месте / Фото: Сегодня

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Теперь скульптура требует комплексного ремонта. Маленького принца придется демонтировать и восстанавливать в мастерской.

Сейчас скульптура выглядит так
Сейчас скульптура выглядит так / Фото: Сегодня

Стоит отметить, что в месте, где стоит скульптура, городские власти провели реконструкцию Пейзажной аллеи. Чиновники обещали установить здесь камеры видеонаблюдения, но вот есть ли тут камеры, пока неизвестно.

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Маленького принца увезут на ремонт
Маленького принца увезут на ремонт / Фото: Сегодня

По словам скульптура, заявление в полицию было написано сразу после пропажи лисенка.

"Мы написали заявление в полицию, но активности в поисках лисенка со стороны правоохранителей не наблюдалось. Будем писать еще одно заявление по поводу разрушенного памятника", – рассказывает нам скульптор Скритуцкий.

Как сообщили в полиции Киева "Сегодня", сейчас изучают все подробности дела.

"Полиция и непосредственно участковый полицейский сейчас изучают материалы, касающиеся фигурки Маленького принца и фигурки лисенка на Пейзажной аллее. Дальнейшими действиями будет установление личности того, кто это совершил", – сообщили нам в пресс-службе полиции Киева.

Руку с саблей уже отбивали

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Это уже не первый раз, когда над скульптурой так издеваются вандалы. В 2014 году искалечили парковую скульптуру Маленького принца на Пейзажной аллее в Киеве. После ее забирали на ремонт.

Тогда власти заявили, что из-за участившихся фактов вандализма за скульптурами нужен присмотр.

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