Оторвало колесо и вылетели окна: в Киеве маршрутка с пассажирами влетела в отбойник

В Киеве 22 ноября маршрутка влетела в отбойник. В момент столкновения внутри находилось несколько пассажиров.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
От удара у автомобиля оторвало колесо и вылетели окна. Водитель маршрутки объяснил, что вывернул руль вправо, чтобы избежать столкновения, когда со встречной полосы якобы выехал автомобиль.
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