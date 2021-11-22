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Оторвало колесо и вылетели окна: в Киеве маршрутка с пассажирами влетела в отбойник

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
22 ноября, 16:04
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По словам водителя, пассажиры не пострадали и отказались от помощи медиков
Водитель якобы пытался избежать столкновения
Водитель якобы пытался избежать столкновения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 22 ноября маршрутка влетела в отбойник. В момент столкновения внутри находилось несколько пассажиров.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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От удара у автомобиля оторвало колесо и вылетели окна. Водитель маршрутки объяснил, что вывернул руль вправо, чтобы избежать столкновения, когда со встречной полосы якобы выехал автомобиль.

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В Киеве пьяный водитель протаранил микроавтобус

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Пьяный водитель транспортного средства врезался в заднюю часть микроавтобуса, который стоял на повороте дороги. После удара легковой автомобиль загорелся. Очевидцы дорожно-транспортного происшествия потушили пламя. Водитель отделался легким испугом. В автомобиле сработали подушки безопасности.

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