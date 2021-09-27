Отрава из России: киевские таможенники изъяли партию психотропов (фото)

Киевские таможенники обнаружили в международном почтовом отправлении запрещенный препарат. 600 капсул препарата "Редуксин" производства РФ пересылались с казахского Нур-Султана в Мариуполь.
Об этом сообщает пресс-служба Киевская таможня в Facebook.
Как установили эксперты, в составе препарата обнаружен сибутрамин, который принадлежит к психотропным веществам, оборот которых в Украине запрещен.
"Данный препарат, который позиционируют как средство для похудения, отсутствует в государственном реестре лекарственных средств Украины", – пишут в сообщении.
Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.
Препараты изъяты.
Ранее мы сообщали:
- в Киеве обнаружили две международные посылки, в которых из Казахстана в Украину пытались прислать препараты с содержанием психотропных веществ.
- в Кировоградской области разоблачили нарушителей, распространяли психотропы под видом таблеток для похудения.