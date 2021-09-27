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Отрава из России: киевские таможенники изъяли партию психотропов (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 сентября, 12:38
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Таблетки "Редуксин" – это препарат для похудения, в составе которого запрещенные в Украине вещества
Изъяли 600 капсул с запрещенными веществами
Изъяли 600 капсул с запрещенными веществами / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевские таможенники обнаружили в международном почтовом отправлении запрещенный препарат. 600 капсул препарата "Редуксин" производства РФ пересылались с казахского Нур-Султана в Мариуполь.

Об этом сообщает пресс-служба Киевская таможня в Facebook.

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Как установили эксперты, в составе препарата обнаружен сибутрамин, который принадлежит к психотропным веществам, оборот которых в Украине запрещен.

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"Данный препарат, который позиционируют как средство для похудения, отсутствует в государственном реестре лекарственных средств Украины", – пишут в сообщении.

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Так выглядит запрещенный препарат
Так выглядит запрещенный препарат / Фото: Киевская таможня

Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.
Препараты изъяты.

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