Отравления таблетками школьниц в Боярке: стало известно о состоянии пострадавшей (видео)

Вчера на Киевщине две семиклассницы наглотались спазмолитиков. Девочку, которая вчера попала в реанимацию из-за отравления таблетками – перевели в педиатрию, выясняла корреспондент "Сегодня" Анна Безуглая.

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Сейчас ее состояние средне тяжелое, говорят врачи. Ребенок уже дал показания правоохранителям, сейчас с ней работает психолог.

"Состояние ее с положительной динамикой, пока она нуждается в наблюдении врачей. Они их много выпили. Большая дозировка была. Ну это спазмалитик. Скорее всего, это было снижение артериального давления, которое опасно для состояния здоровья", – говорят медики.

Видео: Сегодня

Напомним, в уборной лицея просто во время уроков каждая из них выпила по 40 таблеток. Одна из девушек умерла. По версии полиции, подруги увидели в одной из соцсетей видеочелендж, где предлагалось испытать действие лекарств на себе.

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Также напомним, в Кирилловке произошло массовое отравление на базе отдыха.

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Ранее мы писали, что в Кропивницком после завтрака в столовой массово отравились школьники.

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