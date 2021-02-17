Українська
$ 27,83
33,77
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Отравления таблетками школьниц в Боярке: стало известно о состоянии пострадавшей (видео)

17 февраля, 17:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ребенок уже дал показания правоохранителям

Вчера на Киевщине две семиклассницы наглотались спазмолитиков. Девочку, которая вчера попала в реанимацию из-за отравления таблетками – перевели в педиатрию, выясняла корреспондент "Сегодня" Анна Безуглая.

Реклама

Сейчас ее состояние средне тяжелое, говорят врачи. Ребенок уже дал показания правоохранителям, сейчас с ней работает психолог.

"Состояние ее с положительной динамикой, пока она нуждается в наблюдении врачей. Они их много выпили. Большая дозировка была. Ну это спазмалитик. Скорее всего, это было снижение артериального давления, которое опасно для состояния здоровья", – говорят медики.

Видео: Сегодня

Напомним, в уборной лицея просто во время уроков каждая из них выпила по 40 таблеток. Одна из девушек умерла. По версии полиции, подруги увидели в одной из соцсетей видеочелендж, где предлагалось испытать действие лекарств на себе.

В тренде
Депутат Киевсовета ударил комика за мат во время стендапа (видео)

Также напомним, в Кирилловке произошло массовое отравление на базе отдыха.

Реклама

Ранее мы писали, что в Кропивницком после завтрака в столовой массово отравились школьники.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

лекарства психолог полиция школьница боярка

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Главу КСУ Тупицкого невозможно выселить из коттеджа в Конче-Заспе
Главу КСУ Тупицкого невозможно выселить из коттеджа в Конче-ЗаспеУкраина
В парке Киева обнаружили труп молодой девушки (фото)
В парке Киева обнаружили труп молодой девушки (фото)Происшествия
Смертельный эксперимент в школе под Киевом: девочки приняли медпрепарат
Смертельный эксперимент в школе под Киевом: девочки приняли медпрепаратПроисшествия
Депутат Киевсовета ударил комика за мат во время стендапа (видео)
Депутат Киевсовета ударил комика за мат во время стендапа (видео)Происшествия
На Печерске в Киеве спецназ полиции пресек сборище десятков
На Печерске в Киеве спецназ полиции пресек сборище десятков "титушек" (фото)Происшествия
Забыл опустить кузов: в Киеве самосвал повис на путепроводе (видео)
Забыл опустить кузов: в Киеве самосвал повис на путепроводе (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять