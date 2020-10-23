Отталкивалась лапами от дна: в Киеве собака упала в открытый колодец (видео)

После спасения собака отправилась к своим щенкам

В Святошинском районе Киева в колодец упала собака.

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Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Так, дежурный экипаж команды спасения выехал на место происшествия. Оказалось, что собака, перепрыгивая через незакрытый колодец, упала внутрь и находится в воде на плаву, отталкиваясь задними лапами от дна.

"На момент спуска в колодец спасателя собака была очень ослаблена и сильно дрожала. Она даже не сопротивлялась, когда ее посадили в переноску", – говорится в сообщении.

Отметим, при помощи веревочной техники собака была поднята на поверхность.

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"От госпитализации собака отказалась, так как спешила к своим щенкам", - рассказывают в группе.

Ранее мы писали, что в Днепре женщина упала в девятиметровый колодец – ее доставили позже в больницу.

А в Одесской области женщина упала в колодец и погибла - спасатели достали тело из колодца. Женщине было 77 лет.

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