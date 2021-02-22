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Оттепель в Киеве: несколько припаркованных автомобилей изуродовали глыбы льда (фото)

22 февраля, 15:52

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Фото публикуют в Сети очевидцы

В Киев пришло долгожданное потепление, а вместе с ним и проблемы в виде падающих льдин и снега с крыш домов на автомобили.

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Большая глыба льда рухнула на припаркованный автомобиль во дворе дома по улице Чернобыльской, 13-а. На крыше автомобиля образовалась большая вмятина.

По словам местных жителей, ЧП произошло под шестнадцатиэтажным домом.

"Большая глыба льда образовалась из-за утечки воды на чердаке. Заявку жители подавали, теперь собираются привлекать полицию. Хорошо, что в момент обрушения глыбы в машине не было людей", – сообщают нам жители дома.

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Также в Соломенском районе лед упал на Hyundai.

"В городе оттепель, поэтому стоит быть предельно осторожными", – пишут в Сети.

А вот такое фото опубликовали в Instagram.

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"Соседке прилетело с крыши", – подписана иллюстрация.

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В каком районе это ЧП произошло пока неизвестно.

Очередная жертва падения сосулек и замершего снега Hyundai Tucson – во дворе на улице Саксаганского, 88.

"Уважаемые водители, 100 раз осмотритесь и подумайте, прежде чем припарковать свой автомобиль", – подписали фото в паблике.

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"Вот прямо очень не советуем сейчас оставлять машины под зданиями", – написали в Telegram.

На проспекте Оболонском большая глыба льда свалилась на автомобиль Mazda.

Ранее мы писали, что во Львове огромный кусок льда травмировал 20-летнюю девушку. Ледяная глыба упала с крыши гостиницы.

Также мы сообщали, что в Киеве в результате падения сосулек и льда серьезно пострадали два человека.

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Киев авто сосульки крыша

Источник: Сегодня

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