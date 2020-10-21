Пациент избил сотрудника киевской больницы во время приема: в полиции открыли производство

Мужчине грозит три года тюрьмы

В Киеве в больнице № 17 пациент напал на врача – по данному факту киевская полиция открыла уголовное производство.

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Об этом сообщает Нацполиция Киева в Facebook.

Так, сотрудника больницы избил пациент во время осмотра в переулке Лабораторный.

"Мы выяснили, что молодому человеку навеселе прохожие вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу. Когда врач пришел осмотреть пациента, тот сразу бросился с кулаками. В результате медработник получил телесные повреждения средней тяжести", – говорит начальник следственного отдела Печерского управления полиции Александр Самусенко.

Нападавший – 26-летний местный житель – задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Следователи объявили фигуранту о подозрении в совершении преступления – умышленном средней тяжести телесном повреждении. За это он может провести за решеткой до трех лет.

Напомним, у доктора сотрясение, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья.

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Видео: Telegram/Х Днепр

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