Пациент избил сотрудника киевской больницы во время приема: в полиции открыли производство

В Киеве в больнице № 17 пациент напал на врача – по данному факту киевская полиция открыла уголовное производство.
Об этом сообщает Нацполиция Киева в Facebook.
Так, сотрудника больницы избил пациент во время осмотра в переулке Лабораторный.
"Мы выяснили, что молодому человеку навеселе прохожие вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу. Когда врач пришел осмотреть пациента, тот сразу бросился с кулаками. В результате медработник получил телесные повреждения средней тяжести", – говорит начальник следственного отдела Печерского управления полиции Александр Самусенко.
Нападавший – 26-летний местный житель – задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи объявили фигуранту о подозрении в совершении преступления – умышленном средней тяжести телесном повреждении. За это он может провести за решеткой до трех лет.
Напомним, у доктора сотрясение, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья.
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