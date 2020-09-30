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Падала с 15 этажа: в Киеве патрульный на лету поймал женщину (видео)

30 сентября, 03:06

Руслан Ровик Руслан Ровик

Женщина пыталась покончить с собой, но копы спасли ей жизнь

В Киеве копы спасли женщину, которая пыталась покончить с собой, прыгнув с балкона 15 этажа. Один из сотрудников полиции поймал ее буквально на лету.

Об этом сообщили на официальной Facebook странице Патрульной полиции Киева.

Как стало известно, стражей порядка вызвала прохожая, которая заметила, что на балконе стоит женщина и собирается спрыгнуть.

Патрульные моментально выехали на место происшествия, а подробности узнавали уже по телефону. Копы попросили коллег о помощи, учитывая, что счет шел на секунды.

"Первым женщину на балконе увидел патрульный Павел Боярчук, лейтенант помчался на 15 этаж, но двери общих балконов были закрыты, и пришлось тратить драгоценные секунды и просить жильцов о помощи. На балкон 15-го этажа он попал, когда женщина уже сделала прыжок. Не иначе, как чудом Павел сумел схватить ее за руку", – говорится в сообщении.

Видео: Нацполиция

На крики патрульного прибежали жильцы дома – двое соседей помогли удержать женщину, еще двое стояли этажом ниже и поддерживали ее снизу.

Однако даже с такой помощью полицейскому не удалось сразу вытащить женщину на балкон, поскольку она отчаянно сопротивлялась. В результате Павлу пришлось пристегнуть ее наручниками. На помощь коллеге прибыли еще двое патрульных и общими усилиями они сумели вытащить ее на балкон.

В конце концов патрульные вызвали на место происшествия бригаду медиков и родственников спасенной женщины.

Напомним, ранее в Киеве объявили о подозрении мужчинам, которые издевались над бездомными, снимали пытки на видео и выкладывали в социальных сетях. Злоумышленники приходили по ночам в заброшенное здание, чтобы выбрать новую жертву.

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Киев самоубийца спасли патрульные

Источник: Сегодня

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