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Падение столбов на Шулявском мосту: получат ли владельцы разбитых машин компенсации

2 января, 04:12

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Юристы советуют не ждать окончания следствия

На Шулявском мосту в Киеве вместо столпов, которые упали две недели назад, установили новые электроопоры и вскоре проведут электричество. Однако тогда пострадали и несколько автомобилей.

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Выплатили ли их владельцам компенсации – в сюжете журналиста новостей "Сегодня" Артема Джепко.

В результате падения елекроопор на Шулявском путепроводе было разбито 9 машин, в том числе и "ласточка" Андрея Хорева – именно так парень называет свою машину.

"Сначала упали провода на крышу, счесали краску. Удары, повреждения и вмятины, вот удар от столба, который выбил стекло, часть еще в салоне. И вот еще удары по крылу, по багажнику, разбито боковое зеркало и в принципе по всей этой стороне", – рассказывает пострадавший Андрея Хорев.

Его мерседес пострадал больше всего. Сам Андрей был просто в шоке.

"Первое впечатление – это какое-то парализующее состояние, ты не понимаешь, что произошло. Такое ощущение, как будто из жизни просто выдергивают, от этого перехватывает дыхание. Страшно, волнительно", – говорит он.

На "столпопад" в Facebook сразу отреагировал мэр столицы – Виталий Кличко – на мост была гарантия 50 лет.

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Впоследствии в СМИ появляется информация, будто экспертизу уже провели в институте электросварки имени Патона и якобы выяснили, что сварочный шов в основе конструкций опор был поврежден. То есть причиной падения стал заводской брак.

Журналисты "Сегодня" пытались подтвердить или опровергнуть информацию коллег, но на момент выхода материала в КГГА не ответили. Поэтому они обратились к архитектору Виктору Петруку.

"Все опоры, которые упали, имели лед. Вода замерзла. Ее объем увеличивается на 10 процентов. То есть 2,5 тонны на квадратный сантиметр. То есть на поверхность этой плиты могло давить 5000 тонн, поэтому никто не мог выдержать такую ​​нагрузку", – рассказал он.

А это значит, что возмещать убытки должен подрядчик. И это может быть длительный процесс. Поэтому юристы советуют начинать его самостоятельно и уже потом судиться относительно возмещения. Шансов проиграть – нет.

То есть лучше потратиться на юристов и запустить этот процесс скорее, не ждать, пока следователь это рассмотрит, потому что дело может и не дойти до суда, по разным причинам.

Пострадавший Андрей Хорев уже съездил на СТО. Там ему насчитали 150 тыс. гривен за ремонт. Поэтому парень надеется, что его вопрос вскоре решат.

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Напомним, мєр Киев Виталий Кличко заявил, что дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений как заказчик строительства обратится в суд для возмещения подрядчиком убытков за поврежденные автомобили пострадавших.

Прокуратура столицы возбудила в связи с падением єлектроопор на Шулявском путепроводе уголовное дело по статье "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений".

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