Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили Решения СНБО Решения СНБО
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

"Парни, которых не садят". В Ирпене вышли на акцию протеста после нападения ромов на АТОвца (фото, видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
17 октября, 18:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На улицы города вышли десятки людей, которые требуют притянуть виновных к ответственности
В Ирпене продолжается массовая акция протеста.
В Ирпене продолжается массовая акция протеста. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ирпене десятки людей собрались на акцию протеста. Представители ветеранских и правых организаций организовали митинг после того, как несовершеннолетние ромы избили ветерана АТО Павла Полищука.

Об этом сообщает полиция Киевской области и "Киев Оперативный" у Facebook.

Реклама

Акция началась 17 октября около 15:00 на одной из улиц Ирпеня. К акции присоединились около 50 общественных активистов, которые высказывают свою позицию относительно деятельности представителей "одной из народностей на территории города".

На месте находятся правоохранители, спецназовцы и руководство полиции Киевщины.

Реклама

В Ирпене проходит массовая акция. Фото: полиция Киевской области

Реклама

Что требуют участники митинга

Активисты пока ведут себя мирно. Они выступают, держат плакаты и файеры, скандируют лозунги: "Где реакция власти?", "Один за всех и все за одного".

Акцию называют "бунтом против наркоторговцев, которые избили ветерана АТО". Полицию обвиняют в бездеятельности и договоренностях с ромами.

"Причиной митинга стало недавнее избиение парня группировкой людей, которых не садят", – пишет "Киев оперативный".

Сейчас колонна пришла к мэрии, чтобы передать свои требования. Митингующие ждут, что к ним приедет мэр Владимир Маркушин.

Драка, которая предшествовала митингам

Все началось с того, что двое ромов возрастом 16 и 17 лет устроили потасовку с местным 22-летним жителем.

"У нападения не было мотива как такового. У парня попросили закурить, после чего начался конфликт. На место была вызвана полиция. Говорить о причинении каких-то серьезных телесных повреждений не приходится. Участники драки по состоянию на сейчас не задержаны, потому что инкриминируемые им действия не предусматривают задержания", – сообщили нам в МВД.

Что касается того, мол, отец одного из них – "барон", то это не является для полиции предметом выяснения в данном случае. Открыто уголовное производство по статье "Причинение легких телесных повреждений".

По данным источников "Сегодня", отдельные жители Ирпеня сейчас пытаются раздуть этнический скандал.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Дневник независимости 🇺🇦

17 октября 1991. Постанвлением Кабмина был создан совместный украинско-немецкий консорциум "Чернобыльгабекинтербуд"

Погрузиться в тот день
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять