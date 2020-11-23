Переполох из-за маньяка в Голосеевском парке: в полиции прокомментировали слухи

Люди в Сети пишут о загадочном маньяке

Жители Голосеевского района активно обсуждают смерть женщины в заброшенном здании туалета в Голосеевском парке. Люди пишут о загадочно маньяке, на счету которого уже вторая жертва за неделю. Ранее сообщалось, что в парке обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением.

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В полиции Голосеевского района "Сегодня" объяснили, что две эти смерти абсолютно не связаны между собой, а домыслы о маньяке сильно преувеличены.

"Тело женщины было обнаружено в заброшенном здании туалета. На теле нет видимых следов насильственной смерти. Женщина 1974 года рождения, уроженка Полтавской области. Она не имела постоянного места жительства. В помещении заброшенного туалета устроила для себя ночлежку. Известно, что она злоупотребляла спиртным. По словам свидетелей, у нее были проблемы со здоровьем. Окончательная причина смерти станет известна после проведения экспертизы", – пояснили в полиции Голосеевского района.

То, что тело женщины обнаружили наполовину раздетым, правоохранители объясняют тем, что одежду могли снять те, кто проживал с погибшей в заброшенном здании. Или женщина могла раздеться сама.

Как справедливо отмечают жители столицы, полиции необходимо чаще патрулировать места, где могут проживать бездомные. В холода они проникают в подвалы и на чердаки зданий. Также селятся в колодцах теплотрасс.

Ранее мы писали, что столичные полицейские задержали иностранца за покушение на убийство мужчины.

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Напомним,убийство пятилетнего Кирилла Тлявова, которое произошло в Переяславе-Хмельницком в 2019 году, продолжают расследовать.

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Видео: Нацполиция

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