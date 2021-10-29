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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Перепутали Uber и GTA: в Киеве жестоко избили таксиста за просьбу надеть маски

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
29 октября, 18:25
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Драка происходила в центре города. Мимо проходили люди, но никто не вызвал полицию
В Киеве жестоко избили таксиста.
В Киеве жестоко избили таксиста. / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Киева пассажиры избили таксиста Uber до полусмерти. Он попросил своих пассажиров надеть маски в салоне авто.

Об этом сообщает Telegram-канал Perepichka News.

Подробности инцидента

По словам самого таксиста, конфликт произошел сегодня, 29 октября, в 6 утра. На Крещатике к таксисту сели три парня, которые были без масок.

"Я сказал им, что маски наденьте и мы поедем. Один начал меня душить – я вырвался и выскочил из машины. А потом начали избивать", – рассказал водитель.

В результате мужчину повалили на землю ударом в лицо и пинали ногами, угрожая расправой, если их бесплатно не отвезут в Бровары. Мужчине пришлось везти парней в пункт назначения. А потом уже он поехал в больницу.

В момент драки проходили люди и проезжали машины. Но полицию никто не вызвал.

Что с водителем

В больнице врачи осмотрели таксиста. У него зафиксировали сотрясение мозга и перелом челюсти. Также на лице много синяков и есть рассечения.

"Еще раз будут делать снимок, чтобы удостоверится, нужна ли операция", – рассказал водитель.

Как пишет Telegram-канал, парни "перепутали Uber и GTA".

В Киеве избили таксиста. Фото: Perepichka News

Равнодушие людей бывает фатальным

В Чернигове 2 октября толпа подростков насмерть забила полицейского. Драка происходила в общественном месте. Сначала несовершеннолетние били полицейского под супермаркетом, а потом затянули в помещение. На камерах наблюдения видно, что в магазине были люди, но никто не помог остановить драку.

Кроме того, на место три раза приезжали полицейские. И три раза они оттуда уезжали, не остановив драку и никого не задержав. Сейчас патрульные проходят в этом деле как подозреваемые – им избрали меры пресечения.

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