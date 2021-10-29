Перепутали Uber и GTA: в Киеве жестоко избили таксиста за просьбу надеть маски

В центре Киева пассажиры избили таксиста Uber до полусмерти. Он попросил своих пассажиров надеть маски в салоне авто.
Об этом сообщает Telegram-канал Perepichka News.
Подробности инцидента
По словам самого таксиста, конфликт произошел сегодня, 29 октября, в 6 утра. На Крещатике к таксисту сели три парня, которые были без масок.
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"Я сказал им, что маски наденьте и мы поедем. Один начал меня душить – я вырвался и выскочил из машины. А потом начали избивать", – рассказал водитель.
В результате мужчину повалили на землю ударом в лицо и пинали ногами, угрожая расправой, если их бесплатно не отвезут в Бровары. Мужчине пришлось везти парней в пункт назначения. А потом уже он поехал в больницу.
В момент драки проходили люди и проезжали машины. Но полицию никто не вызвал.
Что с водителем
В больнице врачи осмотрели таксиста. У него зафиксировали сотрясение мозга и перелом челюсти. Также на лице много синяков и есть рассечения.
"Еще раз будут делать снимок, чтобы удостоверится, нужна ли операция", – рассказал водитель.
Как пишет Telegram-канал, парни "перепутали Uber и GTA".
В Киеве избили таксиста. Фото: Perepichka News
Равнодушие людей бывает фатальным
В Чернигове 2 октября толпа подростков насмерть забила полицейского. Драка происходила в общественном месте. Сначала несовершеннолетние били полицейского под супермаркетом, а потом затянули в помещение. На камерах наблюдения видно, что в магазине были люди, но никто не помог остановить драку.
Кроме того, на место три раза приезжали полицейские. И три раза они оттуда уезжали, не остановив драку и никого не задержав. Сейчас патрульные проходят в этом деле как подозреваемые – им избрали меры пресечения.
Ранее мы писали:
- В Киеве на Кольцевой дороге водитель такси въехал в остановку, на которой находилась толпа людей. Двое пострадавших погибли, а двоих госпитализировали.
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