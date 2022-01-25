Перестрелка в центре Киева – мы узнали подробности

Сегодня, 25 января, в центре Киева произошла перестрелка. Как сайт "Сегодня" выяснил из собственных источников в правоохранительных органах, по предварительной информации, представители одной из общественных организаций пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют.
В этот момент к пункту обмена подъехало авто охранной фирмы. Сотрудник воспринял происходящее как нападение на обменник и открыл стрельбу. Люди не пострадали. Информация уточняется и возможна корректировка данных.
Что произошло
25 января, в 15:50, в Шевченковском районе (ул. Владимирская, 23-я) мужчина произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова.
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На место происшествия направили спецподразделение "КОРД".
Как пишут в СМИ, представители ОО "Украинский стяг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют. После этого к пункту обмена валют подъехал автомобиль охранной фирмы, откуда вышел работник, который, восприняв это как нападение, произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия.
Пострадавших нет. Все участники инцидента уже задержаны.
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