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Перестрелка в центре Киева – мы узнали подробности

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25 января, 17:19
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Сотрудник охранной фирмы происходящее как нападение на обменник и открыл стрельбу
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 25 января, в центре Киева произошла перестрелка. Как сайт "Сегодня" выяснил из собственных источников в правоохранительных органах, по предварительной информации, представители одной из общественных организаций пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют.

В этот момент к пункту обмена подъехало авто охранной фирмы. Сотрудник воспринял происходящее как нападение на обменник и открыл стрельбу. Люди не пострадали. Информация уточняется и возможна корректировка данных.

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Что произошло

25 января, в 15:50, в Шевченковском районе (ул. Владимирская, 23-я) мужчина произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова.

На место происшествия направили спецподразделение "КОРД".

Как пишут в СМИ, представители ОО "Украинский стяг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют. После этого к пункту обмена валют подъехал автомобиль охранной фирмы, откуда вышел работник, который, восприняв это как нападение, произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия.

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Пострадавших нет. Все участники инцидента уже задержаны.

Обновляется...

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