Перестрелка в Киеве: ранен полицейский

В Киеве сегодня рано утром на улице Героев Космоса произошла перестрелка с участием полицейских.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.
Патрульные остановили автомобиль Subaru за нарушение ПДД. Трое мужчин в салоне заметно нервничали. Также у одного из пассажиров патрульные увидели рацию и кобуру.
"Когда инспекторы обратились к пассажирам – мужчины выбежали из авто и начали убегать. Во время преследования один из беглецов совершил выстрелы в направлении патрульного", – пишут в патрульной полиции.
Один из полицейских получил три огнестрельных ранения. Патрульным пришлось стрелять в ответ из табельного оружия.
"На помощь патрульным прибыл еще один экипаж. Инспекторы задержали трех беглецов неподалеку от места остановки автомобиля. У одного из них обнаружили предмет, похожий на пистолет и гранаты", – добавили в ведомстве.
Патрульного госпитализировали медики. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы писали, что в Ивано-Франковске произошла перестрелка на улице – есть раненые.
Напомним, ранее произошла массовая перестрелка в Броварах. Одна из пуль попала в жилой дом.
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