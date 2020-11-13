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Перестрелка в Киеве: ранен полицейский

13 ноября, 09:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Патрульного доставили в больницу с огнестрельным ранением

В Киеве сегодня рано утром на улице Героев Космоса произошла перестрелка с участием полицейских.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Патрульные остановили автомобиль Subaru за нарушение ПДД. Трое мужчин в салоне заметно нервничали. Также у одного из пассажиров патрульные увидели рацию и кобуру.

"Когда инспекторы обратились к пассажирам – мужчины выбежали из авто и начали убегать. Во время преследования один из беглецов совершил выстрелы в направлении патрульного", – пишут в патрульной полиции.

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Один из полицейских получил три огнестрельных ранения. Патрульным пришлось стрелять в ответ из табельного оружия.

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"На помощь патрульным прибыл еще один экипаж. Инспекторы задержали трех беглецов неподалеку от места остановки автомобиля. У одного из них обнаружили предмет, похожий на пистолет и гранаты", – добавили в ведомстве.

Патрульного госпитализировали медики. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковске произошла перестрелка на улице – есть раненые.

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Напомним, ранее произошла массовая перестрелка в Броварах. Одна из пуль попала в жилой дом.

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Киев перестрелка патрульная полиция

Источник: Сегодня

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