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Первые дымовые шашки уже запущены: в Киеве пытаются помешать провести концерт Басты (видео)

25 июня 2021 20:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ранее СБУ просила включить рэпера в черный список на въезд в Украину, но по видимому у него все таки получилось приехать

Возле концерт-холла теперь все в дыму. Фото: коллаж "Сегодня"

Возле концерт-холла теперь все в дыму. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве скоро должен начаться концерт российского рэпера Василия Вакуленко (Басты). Неизвестные бросили дымовую шашку у входа в концерт-холл.

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Об этом сообщает ХК в Telegram.

Недовольные граждане пытаются помешать его проведению.

"Тем временем кто-то бросил дымовую шашку у входа в концерт-холл, где будет выступать Баста", – пишут в Сети.

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Ранее мы писали, что СБУ просила включить рэпера в черный список.

Напомним, что в 2020 году Вакуленко отменили запрет на въезд в Украину. По закону, если лицо за три года запрета на въезд в Украину ни разу больше не посещало оккупированный Крым, то санкцию автоматически аннулируют.

Также мы писали, что Баста выпустил клип на трек Война после приезда в Украину. В Сети уже отреагировали на новую работу артистов: одни раскритиковали песню, другие негативно отнеслись к самому рэперу из-за его выступлений в Крыму несколько лет назад.

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